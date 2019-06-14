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В окупованому Криму звільнили капітана українського судна

Новини » Суспільство    14.06.2019 - 18:34
В окупованому Криму звільнили капітана українського судна
Фото: Віктор Новицький (ФСБ РФ)

Також суд оштрафував Віктора Новицького на 550 тисяч рублів

Балаклавський районний суд міста Севастополя звільнив капітана українського судна ЯМК-0041 Віктора Новицького, а також оштрафував його за незаконний промисел. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, суд оштрафував Новицького на 550 тисяч рублів (трохи більше 226 тисяч гривень).

"У зв'язку з тим, що він раніше утримувався під вартою, від призначеного покарання звільнено. Підписка про невиїзд скасована. В рахунок відшкодування шкоди, заподіяної злочином, стягнуто близько 440 тисяч рублів (181 тис. гривень - ред)", - пояснили в судовій інстанції.

Нагадаємо, риболовецьке судно ЯМК-0041 затримали 4 травня 2018 року біля берегів окупованого Криму. Російська сторона звинуватила його моряків в порушенні заборони на вилов камбали на шельфі. Інцидент стався після затримання в кінці березня в Азовському морі сейнера "Норд". На його капітана Володимира Горбенко завели справу за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України.

Раніше капітан українського судна Віктор Новицький перебував у слідчому ізоляторі окупованого Сімферополя. 2 листопада змінили запобіжний захід з утримання під вартою на підписку про невиїзд.

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