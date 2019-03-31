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В оккупированном Крыму опрашивают граждан по поводу выборов


Люди скрывают то, что они едут голосовать

Представители оккупационной власти Крыма осуществляют опрос граждан на предмет выборов президента Украины на админгранице. Об этом на брифинге в МВД сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян.

Он сообщил, что люди скрывают то, что они едут голосовать.

"Сейчас все подразделения работают в штатном режиме. Свыше 7 тысяч человек личного состава и еще тысяча человек усиления вышли на охрану. Если говорить о зоне ООС - там снижение торгово-транспортного и пассажирского потока. Они (представители оккупационной власти, - ред.) осуществляют опрос граждан по поводу того, едет ли кто-то голосовать. Люди в основном скрывают то, что они едут голосовать", - рассказал Слободян.

Он отметил, что на админгранице с Крымом не зафиксировано увеличение пассажиропотока.

"В целом ситуация спокойная. По поводу админграницы с Крымом - там также нет увеличение пассажиро-транспортного потока. Представители оккупанта на территории АРК опрашивают граждан о выборах и избирательном процессе", - добавил он.

Напомним, что по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 11:00 воскресенья, 31 марта, явка избирателей составила 16,61%.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук сообщала, что на выборах 2019 могут проголосовать больше 26,6 млн украинцев.

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