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В окупованому Криму нова повінь: "влада" евакуює жителів Бахчисарайського району

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Симферополь, Неділя 04 липня 2021 15:11
В окупованому Криму нова повінь: "влада" евакуює жителів Бахчисарайського району Фото: в окупованому Криму Нова повінь (t.me/minstroyRK/455)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В окупованому Криму 4 червня внаслідок сильних злив сталася нова повінь. Підтоплені десятки житлових будинків у ряді районів півострова, включаючи Бахчисарайський і Красногвардійський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "міністерство надзвичайних ситуацій РФ" у Криму.

Відзначається, що в населеному пункті Куйбишеве Бахчисарайський район пройшла хвиля води, що викликала підтоплення понад 50 житлових будинків. Місцевих жителів евакуюють.

У селі Соколине стався схід селевого потоку. За попередньою інформацією постраждав один приватний будинок.

Очевидці в соцмережах повідомляють, що в Бельбекській долині з берегів вийшла річка Бельбек і затопило село Голубинко. Також підтоплення загрожує самому Бахчисараю. Ряд доріг в районі перекриті.

Підтоплення відзначаються і в Ялті. Один з користувачів опублікував відео затопленого підземного переходу в місті.

Потоки води добралися і до Судака. "В бруду буде все!" - обурюється один з користувачів.

Раніше в окупованому Криму оголосили штормове попередження і небезпечному гідрометеорологічному явищу на річках півострова. За повідомленнями місцевих "влади", в нижній течії річки Бельбек очікується підвищення рівня води на 2-3 метри з її виходом на заплаву в низьких місцях.

Нагадаємо, в червні на Крим обрушилися зливи, в результаті яких Керч, а потім Ялта виявилися в зоні повеней. В результаті стихії постраждали сотні будинків, понад 1700 осіб були виселені.

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