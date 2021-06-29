ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В оккупированном Крыму после наводнения закрыли 83 пляжа

Новина українською →
Ялта, Вторник 29 июня 2021 15:51
В оккупированном Крыму после наводнения закрыли 83 пляжа Фото: на пляжах Крыма нельзя купаться (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В оккупированном Крыму ухудшилось качество морской воды после подтоплений. Из-за этого остановили эксплуатацию 83 пляжей.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что всего в оккупированном Крыму в летний период функционирует 373 пляжа.

"В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления, в связи с ухудшением качества морской воды приостановлена эксплуатация 83 пляжей", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что вода в море у берегов Ялты непригодна для купания. 22 июня в Роспотребнадзоре заверили, что холерный вибрион у побережья Ялты не распознан.

Как писало РБК-Украина, в июне на Крым обрушились ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были выселены.

В Ялте реки вышли из берегов, а селевые потоки смыли часть зданий города.

Читайте РБК-Украина в Google News
наводнение Крым
NEWS
ЕСПЧ назвал дату слушаний по делу Украины и Нидерландов против России
ЕСПЧ назвал дату слушаний по делу Украины и Нидерландов против России
DAILY
Австрийский эмигрант. Почему ввели санкции против Фирташа и что происходит с его бизнесом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Австрийский эмигрант. Почему ввели санкции против Фирташа и что происходит с его бизнесом