В оккупированном Крыму назвали условие проведения украинских выборов

Фото: Юрий Гемпель (crimea-news.com)

"Власти Крыма" предлагают открыть консульство Украины на полуострове

Так называемые "власти" оккупированного Крыма назвали единственную возможность проведения украинских выборов на полуострове. Соответствующее заявление сделал представитель "государственного совета" Юрий Гемпель, передают российские СМИ.

По его словам, выборы в Крыму по украинским законам возможны только после открытия консульства.

"Я думаю, что вполне реально открытие консульства (Украины в Крыму, - ред.), и это было бы правильно. Это должно приниматься на уровне внешнеполитических ведомств и только официально", - заявил Гемпель.

В то же время он уточнил, что открытие консульства не будет означать полного признания аннексии со стороны Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене заявил, что на сегодня на Банковой есть желание провести местные выборы по всей Украине, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года.

"Хотелось бы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных политических условий невозможно для нас", - заявил президент Украины.

При этом он отметил готовность "договариваться с мирными жителями оккупированных территорий, но не с представителями республик".