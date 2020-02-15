В окупованому Криму назвали умову проведення українських виборів

Фото: Юрій Гемпель (crimea-news.com)

"Влада Криму" пропонує відкрити консульство України на півострові

Так звана "влада" окупованого Криму назвала єдину можливість проведення українських виборів на півострові. Відповідну заяву зробив представник "державної ради" Юрій Гемпель, передають російські ЗМІ.

За його словами, вибори в Криму за українськими законами можливі тільки після відкриття консульства.

"Я думаю, що цілком реально відкриття консульства (України в Криму, - ред.), і це було б правильно. Це повинно прийматися на рівні зовнішньополітичних відомств і тільки офіційно", - заявив Гемпель.

Водночас він уточнив, що відкриття консульства не буде означати повного визнання анексії з боку України.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський на конференції в Мюнхені заявив, що на сьогодні на Банковій є бажання провести місцеві вибори по всій Україні, включно з окремими районами Донецької та Луганської областей у жовтні 2020 року.

"Хотілося б і на території Криму. Але зробити це без елементарних політичних умов неможливо для нас", - заявив президент України.

При цьому він відзначив готовність "домовлятися з мирними жителями окупованих територій, але не з представниками республік".