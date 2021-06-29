В оккупированном Крыму после наводнения закрыли 83 пляжа

В оккупированном Крыму ухудшилось качество морской воды после подтоплений. Из-за этого остановили эксплуатацию 83 пляжей.

Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что всего в оккупированном Крыму в летний период функционирует 373 пляжа.

"В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления, в связи с ухудшением качества морской воды приостановлена эксплуатация 83 пляжей", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что вода в море у берегов Ялты непригодна для купания. 22 июня в Роспотребнадзоре заверили, что холерный вибрион у побережья Ялты не распознан.