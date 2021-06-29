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В оккупированном Крыму после наводнения закрыли 83 пляжа

Автор: Анастасия Рокитна

В оккупированном Крыму ухудшилось качество морской воды после подтоплений. Из-за этого остановили эксплуатацию 83 пляжей.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что всего в оккупированном Крыму в летний период функционирует 373 пляжа.

"В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления, в связи с ухудшением качества морской воды приостановлена эксплуатация 83 пляжей", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что вода в море у берегов Ялты непригодна для купания. 22 июня в Роспотребнадзоре заверили, что холерный вибрион у побережья Ялты не распознан.

Как писало РБК-Украина, в июне на Крым обрушились ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были выселены.

В Ялте реки вышли из берегов, а селевые потоки смыли часть зданий города.

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наводнениеКрым