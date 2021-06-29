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В окупованому Криму після повені закрили 83 пляжі

Автор: Анастасія Рокитна

В окупованому Криму погіршилась якість морської води після підтоплень. Через це зупинили експлуатацію 83 пляжів.

Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на Росспоживнагляд.

У відомстві уточнили, що всього в окупованому Криму в літній період функціонує 373 пляжі.

"У Республіці Крим на територіях, постраждалих від підтоплення, в зв'язку з погіршенням якості морської води призупинено експлуатацію 83 пляжів", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що вода в морі біля берегів Ялти непридатна для купання. 22 червня в Росспоживнагляді запевнили, що холерний вібріон біля узбережжя Ялти не розпізнаний.

Як писало РБК-Україна, в червні на Крим обрушилися зливи, в результаті яких Керч, а потім Ялта опинилися в зоні повеней. В результаті через стихію постраждали сотні будинків, понад 1700 осіб були виселені.

В Ялті річки вийшли з берегів, а селеві потоки змили частину будівель міста.

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повіньКрим