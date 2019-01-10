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В оккупированном Крыму начался суд по делу Бекирова

Новости » Политика    10.01.2019 - 14:25
В оккупированном Крыму начался суд по делу Бекирова
Фото: Эдем Бекиров (atr.ua)

Самого Бекирова в зал не доставили

В подконтрольном России "Верховном суде Крыма" сегодня, 10 января, началось рассмотрение апелляционной жалобы на арест крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого обвиняют в незаконном хранении взрывчатых веществ и боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщается, Бекирова в зал суда не доставили, он участвует в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО Симферополя.

Вместе с ним в СИЗО находится адвокат Алексей Ладин. В зале суда интересы Бекирова представляет адвокат Ислям Велиляев.

В здание суда поддержать Бекирова пришли родственники и около 50 активистов.

По словам крымскотатарского активиста Заира Смедляева, "суд над таким больным человеком как Энвер Бекиров - это сигнал силовиков крымскотатарскому обществу".

"Мол, мы ни перед чем не остановимся, имейте ввиду, на месте Бекирова может оказаться каждый, в том числе пожилой или инвалид", - заявил Смедляев.

Напомним, 13 декабря Эдема Бекирова оккупационная власть в Крыму арестовала на два месяца.

Его задержали при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара утром во вторник, 12 декабря. Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников.

Позже также сообщалось об ухудшении здоровья активиста. Отмечалось, что Бекиров может умереть в следственном изоляторе в аннексированом Крыму.

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