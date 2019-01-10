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В окупованому Криму розпочався суд у справі Бекірова

Новини » Політика    10.01.2019 - 14:25
В окупованому Криму розпочався суд у справі Бекірова
Фото: Едем Бекіров (atr.ua)

Самого Бекірова в зал не доставили

У підконтрольному Росії "Верховному суді Криму" сьогодні, 10 січня, розпочався розгляд апеляційної скарги на арешт кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого звинувачують у незаконному зберіганні вибухових речовин і боєприпасів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомляється, Бекірова в зал суду не доставили, він бере участь у засіданні з відеоконференцзв'язку з СІЗО Сімферополя.

Разом з ним у СІЗО перебуває адвокат Олексій Ладін. У залі суду інтереси Бекірова представляє адвокат Іслям Веліляєв.

В будівлю суду підтримати Бекірова прийшли родичі і близько 50 активістів.

За словами кримськотатарського активіста Заїра Смедляєва, "суд над такою хворою людиною як Енвер Бекіров - це сигнал силовиків кримськотатарській громаді".

"Мовляв, ми ні перед чим не зупинимося, майте на увазі, на місці Бекірова може опинитися кожен, у тому числі літній або інвалід", - заявив Смедляєв.

Нагадаємо, 13 грудня Едема Бекірова окупаційна влада в Криму заарештувала на два місяці.

Його затримали при в'їзді в окупований Крим з боку Чонгара вранці у вівторок, 12 грудня. Українець прямував в Крим для відвідування 78-річної матері та родичів.

Пізніше також повідомлялося про погіршення здоров'я активіста. Зазначалося, що Бекіров може померти в слідчому ізоляторі в анексованому Криму.

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