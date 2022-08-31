В оккупированном Крыму горит нефтебаза россиян

Во временно оккупированном Крыму горит еще одна нефтебаза российских оккупантов. Пожар произошел в поселке Красногвардейское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Страткома ВСУ в Telegram .

По данным Telegram-канал "НП Крым" огонь пылает с 6 часов утра. На место возгорания прибыли пожарные.

В то же время российские СМИ сообщают, что в Красногвардейском горят складские помещения. Прибывшие на место пожарные предварительно установили, площадь возгорания составила 800 кв.м.

При этом о жертвах и пострадавших на данный момент информации нет.

Напомним, 28 августа во временно оккупированном Крыму возле мыса Фиолент вспыхнул пожар "на территории заброшенной военной части".

Кроме того, во временно оккупированном Крыму был продлен высокий уровень "террористической опасности" на фоне взрывов на полуострове.

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