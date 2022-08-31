В окупованому Криму горить нафтобаза росіян

У тимчасово окупованому Криму горить ще одна нафтобаза російських окупантів. Пожежа сталася в селищі Красногвардійське.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Страткому ВСУ в Telegram .

За даними Telegram-канал "НП Крим" вогонь палає з 6 години ранку. На місце загоряння прибули пожежники.

Разом з тим російські ЗМІ повідомляють, що в Червоногвардійському горять складські приміщення. Прибулі на місце пожежники попередньо встановили, площа загоряння склала 800 кв. м.

При цьому про жертви і постраждалих на даний момент інформації немає.

Нагадаємо, 28 серпня в тимчасово окупованому Криму біля мису Фіолент спалахнула пожежа "на території покинутої військової частини".

Крім того, у тимчасово окупованому Криму був продовжений високий рівень "терористичної небезпеки" на тлі вибухів на півострові.

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