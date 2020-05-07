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В оккупированном Крыму фактически отменили курортный сезон

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 11:59
В оккупированном Крыму фактически отменили курортный сезон
Фото: пляж в Ялте (facebook.com/weimar11)

Аксенов сомневается, что курортный сезон на полуострове состоится

Так называемые "власти" оккупированного Крыма из-за пандемии коронавируса фактически отменили курортный сезон. Об этом заявил "глава" Крыма Сергей Аксенов, передают местные СМИ.

Сообщается, что сегодня прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на полуострове.

"Курортный сезон вряд ли, по-честному мы говорим, состоится. Только если позволит благоприятная обстановка на полуострове, внутренний туризм. Мы программу свою формируем, готовимся, но к этому должны быть показания Роспотребнадзора", - заявил Аксенов.

Также сообщается, что на сегодня в Крыму выявлено 168 случаев COVID-19.

Напомним, ранее Аксенов заявил, что улицы в населенных пунктах Крыма будут патрулировать казаки, дружинники и депутаты, чтобы следить за соблюдением режима самоизоляции. Также будет увеличено количество патрулей в городах Керчь, Феодосия, Ялта, Алушта, Евпатория и Симферополь.

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что Киев разрабатывает концепцию возвращения Крыма под контроль украинской власти. По его мнению, Украина должна решать несколько тактических и одну стратегическую задачи.

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