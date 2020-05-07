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В окупованому Криму фактично скасували курортний сезон

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 11:59
В окупованому Криму фактично скасували курортний сезон
Фото: пляж в Ялті (facebook.com/weimar11)

Аксьонов сумнівається, що курортний сезон на півострові відбудеться

Так звана "влада" окупованого Криму через пандемію коронавірусу фактично скасувала курортний сезон. Про це заявив глава" Криму Сергій Аксьонов, передають місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні відбулося засідання оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом на півострові.

"Курортний сезон навряд чи, по-чесному ми говоримо, відбудеться. Тільки якщо дозволить сприятлива обстановка на півострові, внутрішній туризм. Ми свою програму формуємо, готуємося, але до цього повинні бути показання Росспоживнагляду", - заявив Аксьонов.

Також повідомляється, що на сьогодні в Криму виявлено 168 випадків COVID-19.

Нагадаємо, раніше Аксьонов заявив, що вулиці в населених пунктах Криму будуть патрулювати козаки, дружинники і депутати, щоб стежити за дотриманням режиму самоізоляції. Також буде збільшено кількість патрулів у містах Керч, Феодосія, Ялта, Алушта, Євпаторія та Сімферополь.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що Київ розробляє концепцію повернення Криму під контроль української влади. На його думку, Україна має вирішувати кілька тактичних і одне стратегічне завдання.

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