Второй приговор Балуху является полностью сфабрикованным, - МИД Украины

Также в МИД требуют допуска врачей к украинцу

Министерство иностранных дел (МИД) Украины будет работать с зарубежными партнерами Украины, чтобы те требовали от Кремля освобождения украинского активиста Владимира Балуха, второй возможный приговор ему является "выходом за пределы здравого смысла". Об этом в эфире радио Крым.Реалии заявила спикер внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца.

"Учитывая, что первое дело (Балуха - ред.) абсолютно сфабрикованное и основанное на том, что Балух - патриот Украины, он начал голодовку в знак протеста. И на этом фоне, когда мы требуем допуска наших врачей, омбудсмена и правозащитников к Балуху, чтобы узнать о состоянии его здоровья, начинается новое сфабрикованное дело с непонятных обвинений человека в заключении", - сказала Беца.

Вместе с тем, МИД Украины требует от России допуска к Балуху украинских или независимых международных врачей.

"Доверять оккупационной власти мы не можем", - добавила Беца.

Спикер МИД Украины уточнила, что российская власть в Крыму преследует "обычных людей, которые стали заложниками российской агрессии".

Напомним, ранее сообщалось, что адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе заявила, что прокурор требует слишком строгого наказания для украинца Владимира Балуха, даже исходя из российской судебной практики.

Также добавим, что в оккупированном Российской Федерацией Крыму для украинского политзаключенного Владимира Балуха просят еще 4 года колонии.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафа в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 4600 гривен).