В оккупированном Херсоне прогремели взрывы

"В Херсоне слышны взрывы": - говорится в сообщении.

При этом местные Telegram-каналы сообщают, что взрывы были очень мощные.

Обновлено (11:22)

По данным издания, взрывы прогремели в центре города, за зданием облгосадминистрации. В районе херсонского апелляционного суда виден столб дыма.

Российские СМИ сообщают, что в результате взрывов есть погибшие и пострадавшие.

Напомним, 10 сентября в Херсоне, вероятно, было уничтожено здание военкомата, где размещались российские военные.

Отметим, что по данным Генштаба ВСУ, российские войска отступили с ранее занимаемых позиций в некоторых населенных пунктах Херсонской области.

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