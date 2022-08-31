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В оккупированном Херсоне прогремели взрывы

Новина українською →
Херсон, Среда 31 августа 2022 10:25
В оккупированном Херсоне прогремели взрывы Фото: В оккупированном Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду утром, 31 августа, во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

На данный момент никакой официальной информации от властей по поводу взрывов не поступало. О жертвах и пострадавших также не известно.

Напомним, 29 августа украинские защитники начали бои за Херсон. Россияне оставили свои позиции на первой линии обороны.

Позже CNN сообщило о том, что украинские защитники отбили из-под российской оккупации 4 села в Херсонской области. Однако военные не подтверждают и не опровергают эту информацию.

Кроме того, Россия перекидывает колонны техники из Крыма в Херсонскую область.

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Херсон Взрыв Война России против Украины
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