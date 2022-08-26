В оккупированном Херсоне прогремели взрывы: что известно

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты", - пишет издание.

При этом местные Telegram-каналы также пишут о взрывах, которые раздаются со стороны Антоновского моста. Пока официальной информации о причинах не поступало.

"Со стороны Антоновского моста в Херсоне сейчас слышны взрывы также "работает" ПВО орков, но мы то знаем, как оно работает", - пишут в соцсетях.

В сети также распространяют кадры якобы работы российской противовоздушной обороны.