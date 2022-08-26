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В оккупированном Херсоне прогремели взрывы: что известно

Фото: в оккупированном Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Херсоне прогремел ряд взрывов. Между тем захватчики говорят о так называемой "работе ПВО".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне. Херсон".

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты", - пишет издание.

При этом местные Telegram-каналы также пишут о взрывах, которые раздаются со стороны Антоновского моста. Пока официальной информации о причинах не поступало.

"Со стороны Антоновского моста в Херсоне сейчас слышны взрывы также "работает" ПВО орков, но мы то знаем, как оно работает", - пишут в соцсетях.

В сети также распространяют кадры якобы работы российской противовоздушной обороны.

Напомним, недавно ВСУ ударом по Антоновскому мосту в Херсоне попали в российскую колонну с боеприпасами.

Добавим, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что атака получилась настолько мощной, что сдетонировали снаряды в КамАЗах, в результате чего были повреждены бетонные конструкции.

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ХерсонВзрыв