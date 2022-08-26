В окупованому Херсоні пролунали вибухи: що відомо

"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти", - пише видання.

При цьому місцеві Telegram-канали також пишуть про вибухи, які лунають зі сторони Антонівського мосту. Наразі офіційної інформації щодо причин не надходило.

"З боку Антонівського мосту в Херсоні зараз чути вибухи Також "працює" ППО орків, але ми знаємо, як воно працює", - пишуть в соцмережах.

В мережі також поширюють кадри нібито роботи російської протиповітряної оборони.