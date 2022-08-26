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В окупованому Херсоні пролунали вибухи: що відомо

Фото: в окупованому Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Херсоні пролунала низка вибухів. Тим часом загарбники кажуть про так звану "роботу ППО".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Херсон".

"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти", - пише видання.

При цьому місцеві Telegram-канали також пишуть про вибухи, які лунають зі сторони Антонівського мосту. Наразі офіційної інформації щодо причин не надходило.

"З боку Антонівського мосту в Херсоні зараз чути вибухи Також "працює" ППО орків, але ми знаємо, як воно працює", - пишуть в соцмережах.

В мережі також поширюють кадри нібито роботи російської протиповітряної оборони.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ ударом по Антонівському мосту в Херсоні влучили в російську колону з боєприпасами.

Додамо, депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що атака вийшла настільки потужною, що здетонували снаряди в КамАЗах, у результаті чого були пошкоджені бетонні конструкції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ХерсонВибух