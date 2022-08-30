В оккупированном Херсоне прогремел взрыв

Во вторник утром, 30 августа, во временно оккупированном Херсоне прогремел взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Официальные источники пока не раскрыли более детальной информации о происшествии.
По данным росСМИ, в Херсоне прогремело по меньшей мере пять взрывов.
При этом якобы работают российские силы ПВО, которые запустили не менее восьми ракет в небо над Херсоном.
"В небе видны следы от ракет систем ПВО, слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Напомним, украинские военные 29 августа начали бои за Херсон.
Позже стало известно, что ВСУ отбили из-под российской оккупации четыре села на юге.
О ситуации в регионе читайте в материале РБК-Украина "Деоккупация Херсонской области? Что происходит в регионе сейчас".