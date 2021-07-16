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В оккупированном Донецке произошел взрыв на газопроводе

Автор: РБК-Украина

В Буденновском районе оккупированного Донецка произошел взрыв на газопроводе. Информации о пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел на газопроводе около 14:30 в районе железнодорожной станции "Мушкетово". После взрыва начался сильный пожар, на место прибыли пожарные расчеты, о пострадавших пока не сообщается. Также не известны причины взрыва.

Напомним, ранее в июне на газопроводе в оккупированном Луганске произошел взрыв, в результате инцидента от подачи природного газа временно отключили 20 жилых домов.

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ДонецкгазопроводВзрыв