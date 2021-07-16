В окупованому Донецьку стався вибух на газопроводі

У Будьонівському районі окупованого Донецька стався вибух на газопроводі. Інформації про постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.
Повідомляється, що інцидент стався на газопроводі близько 14:30 в районі залізничної станції "Мушкетово". Після вибуху почалася сильна пожежа, на місце прибули пожежні розрахунки, про постраждалих поки не повідомляється. Також не відомі причини вибуху.
Нагадаємо, раніше в червні на газопроводі в окупованому Луганську стався вибух, в результаті інциденту від подачі природного газу тимчасово відключили 20 житлових будинків.