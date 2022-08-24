В оккупированном Донецке из-за обстрела возник пожар в ТЦ "Галактика"

По словам местных жителей, здание торгового центра подверглось разрушениям. После обстрела возник пожар, а дым заметили в разных районах города.

Так называемый "мэр" Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в ТЦ прилетел снаряд. Пока информации о пострадавших нет.

Стоит отметить, что ТЦ "Галактика" функционирует на базе бывшего "Эпицентра". Он находится в Ленинском районе Донецка.