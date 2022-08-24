В окупованому Донецьку через обстріл виникла пожежа в ТЦ "Галактика"

В окупованому Донецьку сьогодні, 24 серпня, під обстріл потрапив торговий центр "Галактика". Внаслідок цього виникла масштабна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".
За словами місцевих жителів, будівля торгового центру зазнала руйнувань. Після обстрілу виникла пожежа, а дим помітили в різних районах міста.
Так званий "мер" Донецька Олексій Кулемзін заявив, що в ТЦ прилетів снаряд. Поки інформації про постраждалих немає.
Варто зазначити, що ТЦ "Галактика" функціонує на базі колишнього "Епіцентру". Він знаходиться у Ленінському районі Донецька.
Нагадаємо, вчора у центрі Донецьку пролунали вибухи. Окупанти заявили про "приліт" по будівлі так званої адміністрації ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.