В окупованому Донецьку через обстріл виникла пожежа в ТЦ "Галактика"

За словами місцевих жителів, будівля торгового центру зазнала руйнувань. Після обстрілу виникла пожежа, а дим помітили в різних районах міста.

Так званий "мер" Донецька Олексій Кулемзін заявив, що в ТЦ прилетів снаряд. Поки інформації про постраждалих немає.

Варто зазначити, що ТЦ "Галактика" функціонує на базі колишнього "Епіцентру". Він знаходиться у Ленінському районі Донецька.