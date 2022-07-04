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В оккупированном Донецке горят железнодорожные объекты, - Братчук

Фото: последствия прилетов в Донецке (t.me/chp_donetsk_vdnr)
Автор: Сергей Новиков

В оккупированном Донецке сегодня, 4 июля 2022 года, наблюдаются массовые пожары на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Донецк в эти минуты. Горят объекты железнодорожной инфраструктуры. Пожар произошел из-за нарушения правил противопожарной безопасности", - отметил он.

Тем временем местные паблики сообщаются о массированном обстреле города и публикуют фото и видео последствий. В непосредственной близости от вокзала находится крупный рынок и жилая застройка.

Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ опубликовал фото и видео работы американских HIMARS на Запорожском направлении.

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