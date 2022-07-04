В окупованому Донецьку горять залізничні об'єкти, - Братчук

"Донецьк у ці хвилини. Горять об'єкти залізничної інфраструктури. Пожежа сталася через порушення правил протипожежної безпеки", - зазначив він.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
"Донецьк у ці хвилини. Горять об'єкти залізничної інфраструктури. Пожежа сталася через порушення правил протипожежної безпеки", - зазначив він.
Тим часом місцеві паблики повідомляються про масований обстріл міста та публікують фото та відео наслідків. Поблизу вокзалу знаходиться великий ринок і житлова забудова.
Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ опублікував фото та відео роботи американських HIMARS на Запорізькому напрямку.
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