На оккупированном Донбассе усиливают подготовку диверсантов, - разведка

К подготовке диверсантов привлекли до 20 кадровых российских военных

На оккупированном Донбассе увеличилось число кадровых российских военных, которые готовят диверсантов. Об этом на брифинге со ссылкой на данные Главного управления разведки сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Сообщается, что по данным ГУР, командование оккупационных войск увеличило количество кадровых российских офицеров-разведчиков, которые привлекаются для подготовки диверсионно-разведывательных групп. Это связано со снижением эффективности разведывательных подразделений тактического звена противника и значительным ростом боевых потерь.

В связи с этим около 20 российских офицеров начали тщательно изучать обстановку и проводить рекогносцировку местности в разных районах передовых позиций оккупационных войск. По их требованию инженерно-саперные подразделения уже увеличили количество основных и запасных проходов на участках минно-взрывных заграждений для диверсионно-разведывательных групп.

Напомним, ранее в Минобороны подтвердили информацию о погибшем и трех раненых военных на Донбассе.

До этого РБК-Украина сообщало, что в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе задержали четырех подозреваемых в связях с так называемой "Донецкой народной республикой".