В Минобороны подтвердили информацию о погибшем и трех раненых военных на Донбассе

Украинские военные вчера зафиксировали на Донбассе 46 обстрелов

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 14 августа 2018 года, погиб один украинский военный, еще трое получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По словам Гуцуляка, вчера подразделения ООС зафиксировали на Донбассе 46 обстрелов со стороны позиций боевиков, на которые украинские военные несколько раз открывали огонь в ответ.

В Минобороны сообщили, что в результате боевых действий на Донбассе вчера погиб военнослужащий 1972 года рождения, еще трое военных получили ранения, они госпитализированы.

Также Гуцуляк добавил, что по состоянию на утро, 15 августа, на Донбассе уже было зафиксировано шесть обстрелов, потерь среди украинских военных по состоянию на сегодня нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Российская Федерация в 2014 году не ожидала серьезной реакции Запада на вторжение в Украину. Волкер также заявлял, что в течение последнего года международная общественность стала гораздо четче говорить об ответственности России за военную агрессию на Донбассе.