На окупованому Донбасі посилюють підготовку диверсантів, - розвідка

До підготовки диверсантів залучили до 20 кадрових російських військових

На окупованому Донбасі зросла кількість кадрових російських військових, які готують диверсантів. Про це на брифінгу з посиланням на дані Головного управління розвідки повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

Повідомляється, що за даними ГУР, командування окупаційних військ збільшило кількість кадрових російських офіцерів-розвідників, які залучаються для підготовки диверсійно-розвідувальних груп. Це пов'язано зі зниженням ефективності розвідувальних підрозділів тактичної ланки противника і значним зростанням бойових втрат.

У зв'язку з цим близько 20 російських офіцерів почали ретельно вивчати обстановку і проводити рекогносцировку місцевості в різних районах передових позицій окупаційних військ. На їх вимогу інженерно-саперні підрозділи вже збільшили кількість основних і запасних проходів на ділянках мінно-вибухових загороджень для диверсійно-розвідувальних груп.

Нагадаємо, раніше в Міноборони підтвердили інформацію про загиблого і трьох поранених військових на Донбасі.

До цього РБК-Україна повідомляло, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі затримали чотирьох підозрюваних у зв'язках з так званою "Донецькою народною республікою".