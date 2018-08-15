На Донбассе задержали четырех подозреваемых в связях с ДНР

Подозреваемых задерживали на стационарных и мобильных блокпостах

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе задержали четырех подозреваемых в связях с так называемой "Донецкой народной республикой". Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что в течение 13-14 августа военнослужащие Национальной гвардии Украины в составе Объединенных сил задержали четырех подозреваемых в сотрудничестве с "ДНР". Задержания проходили в Донецкой области на стационарных и мобильных блокпостах вблизи населенных пунктов Волноваха, Троицкое, Виноградное и Благодатное.

"Причиной задержания стала информация из базы данных Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, согласно которому граждане подозреваются в сотрудничестве с так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

Задержанных передали полиции, их подозревают в незаконном создании военизированных или вооруженных формирований.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что под Волновахой задержали троих подозреваемых в связях с "ДНР".

Также ранее стало известно, что по материалам Службы безопасности Украины в Луганской области приговорили к 8 годам тюрьмы "депутата Луганской народной республики".