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На оккупированном Донбассе произошел взрыв на шахте, есть погибшие

Новости » Происшествия     28.02.2020 - 17:21
На оккупированном Донбассе произошел взрыв на шахте, есть погибшие
Иллюстративное фото (miningwiki.ru)

Сепаратистские СМИ сообщают о двух погибших горняках

На оккупированной части Донецкой области произошел взрыв на шахте, в результате инцидента погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что взрыв произошел на частной шахте в районе оккупированного Шахтерска. На данный момент достали тело одного из двух погибших горняков, продолжаются поиски второго. Авария произошла около 11:00 по Киеву. По предварительной версии, произошел взрыв метана.

Уточняется, что инцидент случился на шахте бывшего шахтоуправления имени XVII Партсъезда к северо-западу от Шахтерска.

Напомним, в сентябре 2019 года на территории шахты имени Скочинского в оккупированном Донецке прогремел взрыв. Взрыв произошел на поверхности, сообщалось об одном погибшем.

Еще до оккупации эта шахта считалась опасной, так как разработка пластов на ней осложнена опасными геологическими условиями. Последней значительной аварией здесь был выброс метана, в результате которого погибли семь человек в апреле 2014 года, когда Донецк еще был под контролем украинских властей.

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