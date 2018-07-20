На оккупированном Донбассе снова пропала связь Vodafone

С утра на оккупированных территориях не работает Vodafone

На оккупированном Донбассе снова отсутствует мобильная связь от Vodafone, на этот раз из-за порыва оптоволоконной линии. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь компании Виктория Павловская.

В частности, Павловская подтвердила, что сегодня с утра на оккупированных территориях отсутствует мобильная связь от Vodafone.

"Есть информация о том, что произошел порыв оптоволоконной линии связи из-за акта вандализма. Однако порыв произошел на подконтрольной территории. Бригада ремонтная уже отправилась. Связь может появиться через несколько часов. Все зависит от того, как быстро найдут место аварии", - заявила она.

"С 6:00 утра в пятницу вообще нет гудка. Связи абсолютно нет", - рассказала РБК-Украина жительница Луганска, и добавила, что связь оставляет желать лучшего в течение всего лета.

Напомним, до этого последний раз мобильная связь в этих районах пропадала 9 июля тоже в связи с повреждением оптоволоконной линии.