На окупованому Донбасі знову зник зв'язок Vodafone

З ранку на окупованих територіях не працює Vodafone

На окупованому Донбасі знову відсутній мобільний зв'язок від Vodafone, на цей раз через порив оптоволоконної лінії. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар компанії Вікторія Павловська.

Зокрема, Павловська підтвердила, що сьогодні з ранку на окупованих територіях відсутній мобільний зв'язок від Vodafone.

"Є інформація про те, що стався порив оптоволоконної лінії зв'язку через акт вандалізму. Однак порив стався на підконтрольній території. Ремонтна бригада вже вирушила. Зв'язок може з'явитися через кілька годин. Все залежить від того, як швидко знайдуть місце аварії", - заявила вона.

"З 6:00 ранку в п'ятницю взагалі немає гудка. Зв'язку абсолютно немає", - розповіла РБК-Україна мешканка Луганська, і додала, що зв'язок залишає бажати кращого протягом усього літа.

Нагадаємо, до цього останній раз мобільний зв'язок в цих районах пропадав 9 липня теж у зв'язку з пошкодженням оптоволоконної лінії.