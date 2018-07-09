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В ОРДЛО снова пропала связь Vodafone

НовостиОбщество    09.07.2018 - 13:02
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Повреждена оптоволоконная линия связи

На территории ОРДЛО исчезла связь от мобильного оператора Vodafone. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Vodafone Виктория Рубан.

"Повреждено оптоволоконную линию связи", - сообщила она.

Напомним, 27 июня пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков сотрудники компании "Vodafone Украина" не могут восстановить полноценную мобильную связь на Донбассе.

ОБСЕ на Донбассе зафиксировала новые случаи перемещения тяжелой техники боевиками ОРДЛО Восстановление мобильной связи на оккупированном Донбассе снова сорвано, - ТКГ
Теги публикации: Связь, ОРДЛО, Vodafone Украина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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