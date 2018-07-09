В ОРДЛО снова пропала связь Vodafone

Повреждена оптоволоконная линия связи
На территории ОРДЛО исчезла связь от мобильного оператора Vodafone. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Vodafone Виктория Рубан.
"Повреждено оптоволоконную линию связи", - сообщила она.
Напомним, 27 июня пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков сотрудники компании "Vodafone Украина" не могут восстановить полноценную мобильную связь на Донбассе.