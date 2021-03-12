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На оккупированном Донбассе начали штрафовать водителей без местной "страховки"

Автор: РБК-Украина

В отдельных районах Донецкой области начали штрафовать водителей, у которых нет местной "страховки" на автомобиль. Сумма штрафа - 500 российских рублей (почти 190 гривен).

Об этом пишут сепаратистские СМИ.

Сообщается, с 12 марта так называемые "сотрудники ГАИ" уполномочены выписывать штрафы, если у водителя нет местного полиса ОСАГО. Также сообщается, что соответствующий "закон" был подписан два дня назад.

Отметим, на сегодня на оккупированной части Донецкой области автовладельцев "страхует" компания "Хатхор".

Напомним, в прошлом году так называемая "Донецкая народная республика" начала конфискацию автомобилей с украинскими номерами. До этого водителей обязывали "перерегистрировать" авто, которые находятся на оккупированной территории.

Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина должна поставить точку в вопросе контрабанды сигарет с оккупированного Донбасса. По его словам, на подконтрольную территорию попадает контрафактная продукция трех табачных фабрик.

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