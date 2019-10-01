На оккупированном Донбассе началась "перепись населения"

Так называемые Луганская и Донецкая "народные республики" начали "перепись населения". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Как отмечается, это первая так называемая "перепись населения" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Постановление о "переписи" приняли местные администрации.

Предполагается, что в "республиках" планируется поквартирный обход населения, который будет проводиться с 1 по 14 октября. Кроме этого, будут работать стационарные пункты "переписи". Всего в "ДНР" их будет 538, из них – 153 в Донецке.

Как ранее сообщало РБК-Украина, в украинском правительстве считают целесообразным сделать электронную перепись населения. Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет озвучил вероятную стоимость осуществления переписи населения согласно проекту Государственной службы статистики. По его словам, бюджет переписи составляет 5 миллиардов гривен.

Кроме этого, как сообщалось, Институт демографии и социальных исследований НАН Украины планирует провести пробную перепись населения в двух районах Киева – Оболонском и Бородянском.