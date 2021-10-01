На оккупированном Донбассе частично отменили комендантский час

С 1 октября на оккупированном Донбассе продлили отмену комендантского часа. Но в отдельных районах Донецкой области ограничения продолжат действовать в будние дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что на оккупированной части Донецкой области ограничения на передвижения для гражданского населения снимается с 23:00 пятницы до 05:00 понедельника. То есть комендантского часа не будет на выходных. Такой режим продлится до 1 февраля 2022 года.

В то же время в отдельных районах Луганской области комендантский час вообще отменяется до 1 февраля. Ограничения с 23:00 по 04:00 сохраняются на прифронтовых территориях в Славяносербскому районе и возле городов Кировск (Голубовка) и Первомайск.