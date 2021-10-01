UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На оккупированном Донбассе частично отменили комендантский час

Автор: Юлия Бойко

С 1 октября на оккупированном Донбассе продлили отмену комендантского часа. Но в отдельных районах Донецкой области ограничения продолжат действовать в будние дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что на оккупированной части Донецкой области ограничения на передвижения для гражданского населения снимается с 23:00 пятницы до 05:00 понедельника. То есть комендантского часа не будет на выходных. Такой режим продлится до 1 февраля 2022 года.

В то же время в отдельных районах Луганской области комендантский час вообще отменяется до 1 февраля. Ограничения с 23:00 по 04:00 сохраняются на прифронтовых территориях в Славяносербскому районе и возле городов Кировск (Голубовка) и Первомайск.

Напомним, накануне стало известно, что оккупационная власть на Донбассе вернула комендантский час, но как оказалось, отмену решили продлить.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОРДЛОКомендантский час