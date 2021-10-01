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На окупованому Донбасі частково скасували комендантську годину

Автор: Юлія Бойко

З 1 жовтня на окупованому Донбасі продовжили скасування комендантської години. Але в окремих районах Донецької області обмеження продовжать діяти в будні дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що на окупованій частині Донецької області обмеження на пересування для цивільного населення знімається з 23:00 п'ятниці до 05:00 понеділка. Тобто комендантської години не буде на вихідних. Такий режим триватиме до 1 лютого 2022 року.

Водночас в окремих районах Луганської області комендантська година взагалі скасовується до 1 лютого. Обмеження з 23:00 по 04:00 зберігаються на прифронтових територіях у Слов'яносербському районі та біля міст Кіровськ (Голубівка) та Первомайськ.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що окупаційна влада на Донбасі повернула комендантську годину, але як виявилося, скасування вирішили продовжити.

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