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На оккупированном Донбассе боевики проводят мобилизацию, - ГУР

НовостиПроисшествия    03.07.2018 - 14:45
Фото: боевик (vk.com/sdd_sevastopol)
Фото: боевик (vk.com/sdd_sevastopol)

Жители оккупированного Донбасса, в возрасте от 18 до 65 лет получают повестки с требованием прибыть в "военные комиссариаты"

На оккупированном Донбассе боевики проводят мобилизационные мероприятия. Об этом со ссылкой на информацию разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжаются мобилизационные мероприятия", - сообщил он.

Так, по информации разведки, жители оккупированного Донбасса, в возрасте от 18 до 65 лет получают повестки, согласно которым, им нужно прибыть в так называемые "военные комиссариаты".

С лицами, прибывшими в "воинкоматы" проводятся сборы, которые длятся от двух недель до месяца в учебных центрах и на полигонах подразделений оккупационных войск РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе российские оккупационные войска продолжают активность практически по всей линии соприкосновения.

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Теги публикации: Донбасс, Мобилизация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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