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Інтерв'ю

На окупованому Донбасі бойовики проводять мобілізацію, - ГУР

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 14:45
Фото: бойовик (vk.com/sdd_sevastopol)
Фото: бойовик (vk.com/sdd_sevastopol)

Жителі окупованого Донбасу, віком від 18 до 65 років отримують повістки з вимогою прибути до "військових комісаріатів"

На окупованому Донбасі бойовики проводять мобілізаційні заходи. Про це з посиланням на інформацію розвідки на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей продовжуються мобілізаційні заходи", - повідомив він.

Так, за інформацією розвідки, жителі окупованого Донбасу, віком від 18 до 65 років отримують повістки, відповідно до яких, їм потрібно прибути до так званих "військових комісаріатів".

З особами, що прибули до "віськоматів" проводяться збори, які тривають від двох тижнів до місяця в навчальних центрах і на полігонах підрозділів окупаційних військ РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі російські окупаційні війська продовжують активність практично по всій лінії зіткнення. 

На Донбасі бойовики 21 раз порушили "хлібне перемир'я", поранений один український військовий Україна розраховує на підтримку Сербії в питанні миротворчої місії на Донбасі
Теги публікації: Донбас, Мобілізація  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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