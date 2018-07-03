На окупованому Донбасі бойовики проводять мобілізацію, - ГУР

Жителі окупованого Донбасу, віком від 18 до 65 років отримують повістки з вимогою прибути до "військових комісаріатів"

На окупованому Донбасі бойовики проводять мобілізаційні заходи. Про це з посиланням на інформацію розвідки на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей продовжуються мобілізаційні заходи", - повідомив він.

Так, за інформацією розвідки, жителі окупованого Донбасу, віком від 18 до 65 років отримують повістки, відповідно до яких, їм потрібно прибути до так званих "військових комісаріатів".

З особами, що прибули до "віськоматів" проводяться збори, які тривають від двох тижнів до місяця в навчальних центрах і на полігонах підрозділів окупаційних військ РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі російські окупаційні війська продовжують активність практично по всій лінії зіткнення.