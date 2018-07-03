На Донбассе боевики 21 раз нарушили "хлебное перемирие", ранен один украинский военный

Упродовж минулої доби, 02 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська, нехтуючи рішення щодо встановлення двомісячного перемир’я, продовжували активність практично по всій лінії зіткнення. Ворог вів вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Заборонена Мінськими домовленостями зброя не використовувалася. Противник 21 раз відкривав вогонь по наших позиціях. Слід відмітити, що більшість таких випадків мала провокативний характер. Разом з тим, зафіксовані й окремі випадки ведення прицільного та зосередженого вогню. Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються режиму припинення вогню, надійно утримують займані рубежі та позиції, на провокації ворога не піддаються. Разом з тим, Об'єднані сили мають право відкривати вогонь у відповідь за рішенням того командира, по підрозділам якого противник застосовує зброю або здійснює наступ. Такі рішення щодо адекватної відповіді приймалися й минулої доби. На Луганському напрямку неспокійно було в районі населених пунктів Кримське та Причепилівка, де ворог застосовував автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю. Характер ведення вогню, а особливо його щільність, свідчить про намагання противника нанести втрат нашим підрозділам, що обороняють позиції. Застосовувалися адекватні заходи та заходи з безпеки. Втрат на цьому напрямку немає. На Попаснянському напрямку ворог здійснив обстріл з підствольних гранатометів нових позицій Об'єднаних сил навколо населеного пункту Золоте-4. На Світлодарському напрямку позиції Об'єднаних сил обстрілювалися зі стрілецької зброї у районі населених пунктів Новозванівка та Луганське. Зосереджений вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вівся по захисникам Новолуганського. Для придушення вогневих засобів противника залучалися чергові вогневі засоби підрозділів бойової охорони. В ході вогневого бою одного військовослужбовця Об'єднаних сил було поранено. На Донецькому напрямку зберігалася відносна тиша. Підрозділи Об'єднаних сил вели активну розвідку та укріплювали свої позиції. У вечірній час з настанням темряви противник відкривав вогонь з станкових протитанкових гранатометів по околицях населеного пункту Піски. Втрат серед особового складу на Донецькому напрямку немає. Незважаючи на оголошене перемир'я, напруженою залишається ситуації на Маріупольського напрямку. Ворог 12 разів відкривав вогонь по захисниках Водяного, Гнутового, Широкиного, Павлопіля, Чермалика та Лебединського. Слід відмітити, що ворожий вогонь був провокативного характеру. Артилерія та міномети протягом минулої доби ворогом не застосовувалася, активних дій противника на цьому напрямку не відмічено. Разом з тим, підрозділи, що обороняють Маріупольський напрямок посилили заходи з розвідки та безпеки. Втрат особового складу на цьому напрямку немає. Противник, користуючись оголошеним перемир'ям, значно активізував роботу своїх безпілотних літальних апаратів для здійснення розвідки наших позицій. Упродовж минулої доби засобами ППО зафіксовано 7 випадків прольоту ворожих БПЛА, які ідентифіковані як «Орлан-10» та «Гранат» російського виробництва. Вони здійснювали політ уздовж лінії розмежування з боку окупованої території Україні. З метою заборони роботи БПЛА противника застосовувалися засоби радіоелектронної боротьби. Таким чином, ситуація на лінії зіткнення залишається повністю контрольованою. Противник продовжує порушувати режим припинення вогню найбільш активно на Луганському, Попаснянському, Світлодарському та Маріупольському напрямках. Не відмічено його активних дій та використання забороненого озброєння. За уточненими даними розвідки, двох бойовиків російських окупаційних військ було поранено. Об'єднані сили дотримуються умов перемир’я, активізували заходи з розвідки та укріплення бойових позицій. В районах відведення та на дозволених ділянках продовжуються планові заходи з підготовки, в тому числі й до активних дій. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Так посилене рішенням Командувача Об'єднаних сил патрулювання населених пунктів та залізничних вокзалів, яке проводить Національна поліція зі складу Об'єднаних сил продовжує давати позитивні результати. Зокрема під час несення служби на залізничному вокзалі міста Кремінна, в ході поверхневого огляду 33-річного місцевого мешканця співробітники райвідділу поліції виявили та вилучили вибухівку. За минулу добу із незаконного обігу також вилучено 35 грам канабісу, 404 міліграм опію, 140 рослин маку. Контрольні пункти в’їзду – виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало близько 20 тисяч осіб та понад 2,5 тисячі транспортних засобів. 18 особам з різних причин відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Минулої доби представниками Державної прикордонної служби спільно з співробітниками Державної фіскальної служби України зі складу Об’єднаних сил вилучено контрабандного товару на загальну суму 83 375грн гривень.. Зокрема вчора на КПВВ «Гнутове» представники Державної прикордонної і фіскальної служби зі складу Об'єднаних сил в ході огляду транспортного засобу виявили товари автомобільної промисловості з ознаками контрабанди на суму понад 18 тисяч гривень. Також вчора на КПВВ «Новотроїцьке» в багажному відділенні одного з автомобілів виявлено та вилучено 94 керамічні рамки для пам’ятників сума оцінки яких склала 65 000 гривень. Минулої доби військовослужбовцями Об’єднаних сил доставлено гуманітарну допомогу від благодійних організацій у підрозділи в районі населеного пункту Миронівський. Також українські військові забезпечили супровід представникам міжнародної організації “People in Need”, які доставили понад 10 тон питної води у селища Водяне, Уманське, Невельське. Продовжується робота по наданню всебічної допомоги мирним мешканцям нещодавно повернутого під контроль Уряду України населеного пункту Золоте-4. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють у штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру ООС старший лейтенант Микола Бондарчук.