На окупованому Донеччині відновилася мобільний зв'язок Vodafone

Vodafone знову працює в підконтрольних угрупованням "ДНР" і "ЛНР" районах Донбасу

Мобільний зв'язок оператора "Vodafone-Україна", яка вранці 20 липня перестала працювати на оккупированой території Донецької і Луганської областей, знову почала працювати. Про це передають "Новини Донбасу".

Повідомляється, що "Vodafone знову працює в підконтрольних угрупованням "ДНР" і "ЛНР" районах Донбасу".

Інформацію про відновлення мобільного зв'язку повідомили місцеві жителі. Офіційної інформації від компанії "Vodafone-Україна" поки не надходило.

Нагадаємо, 20 липня 2018 року прес-секретар компанії "Vodafone-Україна" Вікторія Павловська повідомила, що на окупованому Донбасі знову відсутній мобільний зв'язок від Vodafone, на цей раз у звёязку з поривом оптоволоконної лінії.

Додамо, 18 липня Кабінет міністрів України затвердив план заходів з підвищення якості послуг мобільного зв'язку.

У документах вказано, що останнім часом почастішали звернення споживачів телекомунікаційних послуг зі скаргами щодо якості послуг мобільного зв'язку, в тому числі скарги на неякісне покриття.

Національна комісія з регулювання в сфері зв'язку і інформатизації (НКРЗІ) повинна була провести перевірку відповідності заявленим параметрам послуг доступу до Інтернету, які надаються операторами зв'язку в мережах 3G і 4G.