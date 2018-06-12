В оккупированном Докучаевске обстреляли коммунальное предприятие, есть пострадавшая

Сотруднице коммунального предприятия осколками стекла повредило руки и шею

В оккупированном Докучаевске обстреляли здание местного управления водопроводно-канализационного хозяйства, в результате чего пострадала сотрудница. Об этом говорится в сообщении компании "Вода Донбасса".

"Сегодня в 11:55 в рабочем кабинете административного корпуса Докучаевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства во время обстрела ранена начальник экономической службы. Осколками оконного стекла ей повредило руки и шею. В настоящее время наша коллега находится в больнице", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины подтвердили информацию о 3 пострадавших на Донбассе военных.