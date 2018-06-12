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В оккупированном Докучаевске обстреляли коммунальное предприятие, есть пострадавшая

НовостиПроисшествия    12.06.2018 - 14:43
Фото: иллюстративное фото
Фото: иллюстративное фото

Сотруднице коммунального предприятия осколками стекла повредило руки и шею

В оккупированном Докучаевске обстреляли здание местного управления водопроводно-канализационного хозяйства, в результате чего пострадала сотрудница. Об этом говорится в сообщении компании "Вода Донбасса".

"Сегодня в 11:55 в рабочем кабинете административного корпуса Докучаевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства во время обстрела ранена начальник экономической службы. Осколками оконного стекла ей повредило руки и шею. В настоящее время наша коллега находится в больнице", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Украины подтвердили информацию о 3 пострадавших на Донбассе военных.  

 

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Теги публикации: Донбасс, обстрел, Докучаевск  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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