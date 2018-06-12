В Минобороны подтвердили информацию о 3 пострадавших на Донбассе военных

Боевики 11 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 11 июня 2018 года, ранения получили трое украинских военных. Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны Украины Максим Праута.

"Во время ведения боевых действий трое украинских защитников получили ранения. Их безотлагательно эвакуировали в один из военных мобильных госпиталей", - сообщил он.

Как отмечается, за прошедшие сутки, 11 июня, на Донбассе было зафиксировано 27 обстрелов со стороны боевиков, украинские военные 14 раз открывали огонь в ответ.

Кроме того, отмечается, что по данным разведки, в течение прошлых суток на Донбассе были ликвидированы двое боевиков, еще трое ранены.

Напомним, ранее сообщалось, что в ОБСЕ констатировали увеличение нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.