В окупованому Докучаєвську обстріляли комунальне підприємство, є постраждала

Працівниці комунального підприємства осколками скла пошкодило руки і шию

В окупованому Докучаєвську обстріляли будівлю місцевого управління водопровідно-каналізаційного господарства, в результаті чого постраждала працівниця. Про це йдеться в повідомленні компанії "Вода Донбасу".

"Сьогодні о 11:55 у робочому кабінеті адміністративного корпусу Докучаєвського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства під час обстрілу поранено начальника економічної служби. Осколками віконного скла їй пошкодило руки і шию. В даний час наша колега перебуває в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України підтвердили інформацію про 3 постраждалих на Донбасі військових.