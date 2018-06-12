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В окупованому Докучаєвську обстріляли комунальне підприємство, є постраждала

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 14:43
Фото: ілюстративне фото
Фото: ілюстративне фото

Працівниці комунального підприємства осколками скла пошкодило руки і шию

В окупованому Докучаєвську обстріляли будівлю місцевого управління водопровідно-каналізаційного господарства, в результаті чого постраждала працівниця. Про це йдеться в повідомленні компанії "Вода Донбасу".

"Сьогодні о 11:55 у робочому кабінеті адміністративного корпусу Докучаєвського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства під час обстрілу поранено начальника економічної служби. Осколками віконного скла їй пошкодило руки і шию. В даний час наша колега перебуває в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони України підтвердили інформацію про 3 постраждалих на Донбасі військових.

 

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Теги публікації: Донбас, обстрел, Докучаевск  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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