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Оккупация Крыма: участникам захвата штаба ВМСУ сообщили о подозрении

Новости » Общество     10.04.2020 - 16:07
Оккупация Крыма: участникам захвата штаба ВМСУ сообщили о подозрении
Фото: полиция (РБК-Украина)

Боевики были награждены оккупационной властью медалями "За возвращение Крыма"

Правоохранители сообщили о подозрении двум участникам осады и захвата штаба Военно-морских сил Украины в Севастополе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Сообщается, что боевики входили в состав незаконного вооруженного формирования "Добровольная народная дружина "Рубеж" и были награждены оккупационной властью медалями "За возвращение Крыма".

"Полицейские установили, что фигуранты находились в составе незаконного вооруженного формирования "Добровольная народная дружина "Рубеж". В марта 2014 они участвовали в осаде и захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе", - сообщили в полиции.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Санкции статьи предусматривают до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в конце февраля прокуратура АР Крым сообщила о подозрении так называемому "крымскому казачьему атаману" и мужчине, который входил в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя".

Также РБК-Украина писало, что СБУ объявила в розыск "министра транспорта ДНР" Дмитрия Подлипанова.

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