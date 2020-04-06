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СБУ объявила в розыск "министра транспорта ДНР"

Новости » Политика     06.04.2020 - 13:25
СБУ объявила в розыск "министра транспорта ДНР"
Фото: Дмитрий Подлипанов (ssu.gov.ua)

Дмитрий Подлипанов объявлен в украинский розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск так называемого "министра транспорта" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Дмитрия Подлипанова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что житель временно оккупированной Ясиноватой, ранее возглавлявший местное локомотивное депо, Дмитрий Подлипанов еще в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Его назначили руководителем железной дороги, где он занимался организацией перевозок боевиков и военной техники для участия в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Кроме того, он способствовал боевикам в создании псевдогосударственных учреждений.

"С 2018 года злоумышленник занимает должность так называемого руководителя "министерства транспорта ДНР"… Продолжаются следственные действия… Злоумышленник объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе прокуратура Донецекой области объявила Подоипанову подозрение по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины - участие в террористической организации.

Подполковника СБУ подозревают в финансировании терроризма
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