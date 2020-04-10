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Окупація Криму: учасникам захоплення штабу ВМСУ повідомили про підозру

Новини » Суспільство     10.04.2020 - 16:07
Окупація Криму: учасникам захоплення штабу ВМСУ повідомили про підозру
Фото: поліція (РБК-Україна)

Бойовики були нагороджені окупаційною владою медалями "За повернення Криму"

Правоохоронці повідомили про підозру двом учасникам облоги й захоплення штабу Військово-морських сил України в Севастополі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Повідомляється, що бойовики входили до складу незаконного збройного формування "Добровільна народна дружина "Рубіж" і були нагороджені окупаційною владою медалями "За повернення Криму".

"Поліцейські встановили, що фігуранти перебували в складі незаконного збройного формування "Добровільна народна дружина "Рубіж". До березня 2014 вони брали участь в облозі і захоплення штабу Військово-Морських Сил України в Севастополі", - повідомили в поліції.

Фігурантам повідомили про підозру у ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Санкції статті передбачають до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в кінці лютого прокуратура АР Крим повідомила про підозру так званого "кримського козачого отамана" і чоловікові, який входив до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя".

Також РБК-Україна писало, що СБУ оголосила в розшук "міністра транспорту ДНР" Дмитра Подлипанова.

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