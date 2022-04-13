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Оккупация Херсона: все исполнительные органы остаются на местах

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Херсон, Среда 13 апреля 2022 09:35
Оккупация Херсона: все исполнительные органы остаются на местах Фото: мэр Херсона Игорь Колыхаев (khersonci)
Автор: Юлия Бойко

Несмотря на продолжительную оккупацию Херсона, все исполнительные органы местной власти остаются на местах. В самом городе ничего не знают о планах оккупантов создания так называемой "Херсонской народной республики".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Херсона Игоря Колыхаева в эфире телемарафона.

"Что касается города Херсона, у меня нет информации, которая касается "ХНР". Все специалисты, все исполнительные органы находятся на своих местах в городской администрации", - отметил он.

По его словам, на сегодня не поступают средства на казначейские счета города.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Херсоне уничтожили мемориал "Слава Украине".

Также сообщалось, что херсонские депутаты не признают попыток создать в области "народной республики".

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