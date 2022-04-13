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Окупація Херсона: всі виконавчі органи залишаються на місцях

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Херсон, Середа 13 квітня 2022 09:35
Окупація Херсона: всі виконавчі органи залишаються на місцях Фото: мер Херсона Ігор Колихаєв (khersonci)
Автор: Юлія Бойко

Незважаючи на тривалу окупацію Херсона, всі виконавчі органи місцевої влади залишаються на місцях. У самому місті нічого не знають про плани окупантів створення так званої "Херсонської народної республіки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Херсона Ігоря Колихаєва в ефірі телемарафону.

"Що стосується міста Херсона, у мене немає інформації, яка стосується "ХНР". Всі фахівці, всі виконавчі органи знаходяться на своїх місцях в міській адміністрації", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні не надходять кошти на казначейські рахунки міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти в Херсоні знищили меморіал "Слава Україні".

Також повідомлялося, що херсонські депутати не визнають спроб створити в області "народної республіки".

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