Окупація Херсона: всі виконавчі органи залишаються на місцях

Незважаючи на тривалу окупацію Херсона, всі виконавчі органи місцевої влади залишаються на місцях. У самому місті нічого не знають про плани окупантів створення так званої "Херсонської народної республіки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Херсона Ігоря Колихаєва в ефірі телемарафону.

"Що стосується міста Херсона, у мене немає інформації, яка стосується "ХНР". Всі фахівці, всі виконавчі органи знаходяться на своїх місцях в міській адміністрації", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні не надходять кошти на казначейські рахунки міста.